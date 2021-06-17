أدوية تكفي لـ10 صيدليات.. مداهمة لوزارة الصحة في الغبيري

دهمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع بلدية الغبيري احدى الصيدليات في المنطقة حيث عثر على صناديق أدوية تكفي لـ10 صيدليات.

وتأتي هذه المداهمة ضمن سلسلة الجولات الرقابية اليومية للبلدية على مستودعات الأدوية والصيدليات التي تقع ضمن نطاقها البلدي من خلال فريق الرقابة الصحية وسلامة الغذاء بمواكبة من شرطة البلدية وذلك منعاً لاحتكار الدواء لاسيما حليب الأطفال.

ويعاني النظام الصحي من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تجتاح البلاد منذ عام 2019.

ويستورد لبنان أكثر من 80 بالمئة من أدويته بالدولار الأمريكي، وفي كثير من الأحيان بسعر مدعوم. لكن العملات الأجنبية تنفد من البنك المركزي.

ويقول المستوردون إنهم يكافحون من أجل الحصول على الائتمان لجلب الأدوية. وهناك تقارير تفيد بأن البعض يخزنون الأدوية حتى يتمكنوا من بيعها بسعر أعلى إذا تم رفع الدعم.