أدوية ولقاحات من مصر لمكافحة الكوليرا... والأبيض: ستوزّع على المستشفيات غداً

وصلت إلى مبنى الشحن الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة مصرية تنقل على متنها 27 طنا من الادوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الكوليرا.

كان في استقبال الطائرة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، سفير مصر ياسر علوي والامين العام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وأركان السفارة المصرية ومسؤولون من وزارة الصحة.

وكانت كلمة للوزير الأبيض، قال فيها: “إنه يوم مبارك بدأ بوصول المساعدات الاولى لمكافحة الكوليرا من الأشقاء في البلاد العربية، ودائما مصر هي من الداعمين الاساسيين للبنان خلال كل محنة، ولا يغيبن عن بالنا المساعدات خلال جائحة كورونا، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت بمئات الاطنان”.

وقال: “ترسل مصر اليوم 27 طنا من المساعدات واللقاحات التي سيكون لها دور كبير في الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من انتشار الكوليرا في لبنان”.

وأعلن ان “المساعدات ستنقل الى مستودعات وزارة الصحة، على ان يبدأ توزيعها غدا على المستشفيات سواء الحكومية منها او الميدانية، التي تستقبل حاليا مرضى الكوليرا”.

وشكر باسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبإسم حكومة تصريف الاعمال “لرئيس الجمهورية العربية المصرية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وقوفهما الدائم الى جانب لبنان، ودعمه على الصعد كافة”.

ورأى ان “العلاقة المميزة التي تربط لبنان بمصر، تتجلى في أبهى حللها”، وقال: “لبنان دائما بخير طالما مصر بخير”.

أما السفير علوي، فقال: “وصلت اليوم طائرة على متنها 27 طنا على الرغم من اننا كنا نتوقع وصول 17 طنا، لكن تم زيادة كمية المساعدات التي هي عبارة عن لقاحات وعلاجات كجزء من العمل اللقاحي، وشق اخر يتعلق بالعلاجات”، لافتا الى ان “المساعدات تأتي بعد اقل من أسبوع على التواصل بين الرئيس ميقاتي والرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تم التوجيه فورا بالاستجابة، ووصلت المساعدات صباحا”.

وأكد ان “مصر تقف كتفا الى كتف مع الأشقاء في لبنان”، وختم: “نحن نعرف قدر لبنان وأهميته ولا نقبل ان يترك وحيدا في مواجهة اي أزمة، وستجدون مصر دائما على العهد الى ان نتجاوز هذه الازمات”.