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أديب طعمة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الشعب سيعاني أكثر في ظل هذه السلطة المهترئة

27 - نوفمبر - 2021
عمال لبنان - تعبيرية

عمال لبنان - تعبيرية

جنان شعيب
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اكد الخبير الاقتصادي الدكتور اديب طعمة خلال اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” ان “مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 الف ليرة هو اعطاء ابرة مورفين لاسكات الشعب الذي بدوره يعاني وسيعاني اكثر في ظل هذه السلطة المهترئة”

و اشار الى ان “الطبقة السياسيّة هي التي أوصلتنا الى هذا الوضع الكارثي وهي التي اوصلتنا الى هذا التيه وعلى القضاء وضع يده على حساباتهم” مشيراً الى ان “التحويلات المالية المتخذة من قبل السياسيين هي بالاساس اموال لبنانية مسروقة”.

و تابع طعمة انه “سيتم طبع المزيد من الليرة ما يزيد الضغط في السوق السوداء ويرفع سعر صرف الدولار فور البدء بالمشروع المعني بزيادة بدل النقل مما يؤدي الى تضخم ليس له نهاية مما يأزم الوضع الاقتصادي اكثر” .

ووصف طعمة هذه الحلول، “بالحلول الواهية التي لا تفي بالغرض، نظراً للاوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الاسعار مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار”، مشيراً الى انه يجب وضع بحلول جذرية للانقاذ.

و ختم طعمة متحدثا عن ازمة الخليج مشيراً الى أن “المساعدات الخارجية التي كنا نأمل بالحصول عليها من خلال المملكة السعودية والدول الصديقة باتت مستحيلة الان بسبب السياسية الحالية وبالتالي ستستمر الأزمة التي ستزيد من الأعباء على كاهل المواطن “فالله يسترنا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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