أديب عبد المسيح: أدعو الجميع للمجيء إلى لبنان خلال أيار المقبل

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصّة “أكس”: “أدعو جميع الأصدقاء، والأهل، والمناصرين في بلدان الإنتشار إلى الامتناع عن التسجيل للانتخابات في الخارج، والبدء بالتخطيط للمجيء إلى لبنان خلال شهر أيار المقبل، في حال حصول الانتخابات في موعدها. من يعرفني يدرك تمامًا جديتي في هذا النداء… والله إنّي بلّغت”.

