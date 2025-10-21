الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
أديب عبد المسيح: أدعو الجميع للمجيء إلى لبنان خلال أيار المقبل

منذ ساعتين
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصّة “أكس”: “أدعو جميع الأصدقاء، والأهل، والمناصرين في بلدان الإنتشار إلى الامتناع عن التسجيل للانتخابات في الخارج، والبدء بالتخطيط للمجيء إلى لبنان خلال شهر أيار المقبل، في حال حصول الانتخابات في موعدها. من يعرفني يدرك تمامًا جديتي في هذا النداء… والله إنّي بلّغت”.

