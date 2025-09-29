أديب عبد المسيح: الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “X ” : “الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تتعايشوا معها. أما الكلام عن عرقلة تعديل قانون الانتخاب فليس سوى وسيلة مكشوفة لتبرير التأجيل”.

الانتخابات النيابية مؤجَّلة إلى إشعار آخر، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تتعايشوا معها. أما الكلام عن عرقلة تعديل قانون الانتخاب فليس سوى وسيلة مكشوفة لتبرير التأجيل.@Masahalb #masahalb #adibabdelmassih #مساحة #أديب_عبد_المسيح pic.twitter.com/VoVFWlKvWF — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) September 29, 2025