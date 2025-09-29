الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
أديب عبد المسيح: الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر

منذ 4 دقائق
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “X ” : “الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تتعايشوا معها. أما الكلام عن عرقلة تعديل قانون الانتخاب فليس سوى وسيلة مكشوفة لتبرير التأجيل”.

