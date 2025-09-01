أديب عبد المسيح: القرار السياسي بحصر السلاح إتخذ و لا عدول عنه

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “إكس”: “سلاح حزب الله لم يعد عنوان مواجهة مع إسرائيل بقدر ما صار عبئاً على لبنان، يوقف المساعدات ويمنع النهوض و يعطي ذرائع. القرار السياسي بحصر السلاح إتخذ و لا عدول عنه، أما التنفيذ فما زال رهناً للوقت. أي حديث آخر هو هلوسة سياسية و كلام في الهواء”.
