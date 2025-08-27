أديب عبد المسيح: المطلوب اعتذار واضح وصريح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “اكس”: “بما أنّني ابن صحافي، وشقيق صحافية، وفي بلد يُفترض أن يكون واحة الحريات كلبنان، لا يمكنني إلّا أن أستهجن وأستنكر ما صدر عن السيد براك بحق الصحافيين، ومن منبر القصر الجمهوري تحديداً. إنّ ما قيل هو كلام مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً، فحرية الصحافة تبقى الركيزة الأساس لأي نظام ديموقراطي، والتعرض للصحافيين من موقع رسمي هو إساءة مزدوجة: للإعلام أولاً ولرمزية القصر الجمهوري ثانياً”.

وختم: “المطلوب اعتذار واضح وصريح، والتأكيد أنّ النقد يُواجه بالحجة لا بالتهجّم”.

