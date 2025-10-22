الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
أديب عبد المسيح: بري رفض إدراج تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال

منذ 42 دقيقة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

غرد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”:”برسم الرأي العام اللبناني المحلي والاغترابي، وبرسم من لا يعلم: هذه أسماء النواب الزملاء الذين تقدّموا باقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، والذي ينصّ على إلغاء انتخاب المنتشرين لستة نواب موزعين على ست قارات، واستبداله بمشاركتهم في انتخاب النواب الـ 128 في دوائرهم الأصلية داخل لبنان.

هذا الاقتراح رفض الرئيس نبيه بري إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة.

أما النواب الذين قدّموا الاقتراح فهم: ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة،جورج عقيص, نعمت افرام, أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان وأحمد الخير. فاقتضى التوضيح”.

