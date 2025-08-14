الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أديب عبد المسيح: زيارة لاريجاني إلى لبنان هذه المرة تختلف كثيرًا عن المرات السابقة

منذ 11 دقيقة
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

A A A
طباعة المقال

اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن “زيارة لاريجاني الى لبنان هذه المرة تختلف كثيرًا عن المرات السابقة، حين كان يأتي ليقول الأمر لي وكأنه ولي أمر الدولة اللبنانية، واليوم يزور لاريجاني لبنان كأي دبلوماسي ليس عنده سوى فئة معينة ذهبت لاستقباله.”

في مقابلة مع صحيفة الأنباء الإلكترونية، قال: ”من الآن فصاعدًا، يجب على الإيرانيين الامتناع عن القيام بزيارات تنتهك السيادة اللبنانية“.

وأضاف: ” تجمع بعض الشباب بالقرب من المطار كان غطاءً لحقيقة أن ثلاثة أرباع اللبنانيين لم يرغبوا في الترحيب به“.

واعتبر عبد المسيح كذلك ان “توقيت زيارة الموفد الايراني مرده توجيه رسالة للمفاوض الاميركي ان سلاح حزب الله هو ما تبقى من الاذرع الايرانية الموجودة وهي تعتمده قوة للتفاوض. وهو جاء الى لبنان ليؤكد ان هذه الجزرة ما زالت موجودة، وهي تستخدم لمصلحة بلده في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران.”

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: مشروع الحريرية الوطنية يعتمد على دولة المؤسسات باعتبارها الضامن الوحيد للبنان
    عنصر من حزب الله
    مسؤول عسكري إسرائيلي: تفكيك سلاح حزب الله يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟