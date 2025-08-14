أديب عبد المسيح: زيارة لاريجاني إلى لبنان هذه المرة تختلف كثيرًا عن المرات السابقة

اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن “زيارة لاريجاني الى لبنان هذه المرة تختلف كثيرًا عن المرات السابقة، حين كان يأتي ليقول الأمر لي وكأنه ولي أمر الدولة اللبنانية، واليوم يزور لاريجاني لبنان كأي دبلوماسي ليس عنده سوى فئة معينة ذهبت لاستقباله.”

في مقابلة مع صحيفة الأنباء الإلكترونية، قال: ”من الآن فصاعدًا، يجب على الإيرانيين الامتناع عن القيام بزيارات تنتهك السيادة اللبنانية“.

وأضاف: ” تجمع بعض الشباب بالقرب من المطار كان غطاءً لحقيقة أن ثلاثة أرباع اللبنانيين لم يرغبوا في الترحيب به“.

واعتبر عبد المسيح كذلك ان “توقيت زيارة الموفد الايراني مرده توجيه رسالة للمفاوض الاميركي ان سلاح حزب الله هو ما تبقى من الاذرع الايرانية الموجودة وهي تعتمده قوة للتفاوض. وهو جاء الى لبنان ليؤكد ان هذه الجزرة ما زالت موجودة، وهي تستخدم لمصلحة بلده في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران.”