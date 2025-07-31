أديب عبد المسيح: كل الدعم لكلام فخامة الرئيس في عيد الجيش

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: كل الدعم لكلام فخامة الرئيس العماد جوزاف عون في عيد الجيش:”فلنحتمِ جميعاً خلفَ الجيش”، لأنه ما من ضمانة بوجه العدوان إلا سلاح المؤسسة العسكرية، ولا دولة من دون جيش عمادها العدالة والمصلحة العامة”.

كل الدعم لكلام فخامة الرئيس العماد جوزاف عون في عيد الجيش:

"فلنحتمِ جميعاً خلفَ الجيش"، لأنه ما في ضمانة بوجه العدوان إلا سلاح المؤسسة العسكرية، وما في دولة من دون جيش عمادها العدالة والمصلحة العامة.@LBpresidency @Masahalb #general_joseph_aoun #LebaneseArmy #masahalb… — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) July 31, 2025