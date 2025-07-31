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أديب عبد المسيح: كل الدعم لكلام فخامة الرئيس في عيد الجيش

منذ ساعتين
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: كل الدعم لكلام فخامة الرئيس العماد جوزاف عون في عيد الجيش:”فلنحتمِ جميعاً خلفَ الجيش”، لأنه ما من ضمانة بوجه العدوان إلا سلاح المؤسسة العسكرية، ولا دولة من دون جيش عمادها العدالة والمصلحة العامة”.

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