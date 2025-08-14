الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
أديب عبد المسيح: لبنان فقط لللبنانيين!

منذ ساعة واحدة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “اكس”: “لما تعتبر احتلال أراضي غيرك مهمة تاريخية وروحانية، بتكون مجرّد مستعمر رخيص بتحاول تغطي أطماعك بعبارات مقدّسة و انت كل البعد عن القداسة. القدسية فقط لرب العالمين و لتراب وطننا و دماء شهدائنا. لبنان فقط لللبنانيين”.

