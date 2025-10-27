الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
أديب عبد المسيح: من يحمل السلاح هو من يفرض سلطته

منذ ساعة واحدة
أديب عبد المسيح

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “اكس”: “دم الشهيد إيليو أبو حنّا فضح الحقيقة المرة: في لبنان، من يحمل السلاح هو من يفرض سلطته، و هو مسبب قتل الأبرياء. لا نقبل لفصائل مسلّحة نمت تحت غطاء اللجوء أن تنصب حواجز وتتحكم بحياة الناس.

المطلوب تسريع معالجة ملف السلاح غير الشرعي لحماية اللبنانيين و ضمان سيادة الدولة. كما ننتظر ردا حاسما من مخابرات الجيش للقبض على الفاعلين و سوقهم للمحاكمة. المسيح قام”.

