أديب عبد المسيح: من يحمل السلاح هو من يفرض سلطته

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “اكس”: “دم الشهيد إيليو أبو حنّا فضح الحقيقة المرة: في لبنان، من يحمل السلاح هو من يفرض سلطته، و هو مسبب قتل الأبرياء. لا نقبل لفصائل مسلّحة نمت تحت غطاء اللجوء أن تنصب حواجز وتتحكم بحياة الناس.

المطلوب تسريع معالجة ملف السلاح غير الشرعي لحماية اللبنانيين و ضمان سيادة الدولة. كما ننتظر ردا حاسما من مخابرات الجيش للقبض على الفاعلين و سوقهم للمحاكمة. المسيح قام”.

