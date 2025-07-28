أديب عبد المسيح: نعلن وقف مشروع "القرض الأرثوذكسي"

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “اكس”: “بما انو القرض الحسن ممنوع، واحترامًا للعدالة وتطبيق القوانين على الكل بالعهد الجديد، نعلن بكل مسؤولية وقف مشروع “القرض الأرثوذكسي” كمان. العدالة ما بتمشي ع رجل وحدة، وكلنا تحت سقف القانون… مش هيك؟”.

بما إنو “القرض الحسن” ممنوع، واحترامًا للعدالة وتطبيق القوانين على الكل بالعهد الجديد، منعلن بكل مسؤولية وقف مشروع “القرض الأورثوذكسي” كمان…

العدالة ما بتمشي ع رجل وحدة، وكلنا تحت سقف القانون… مش هيك؟@Masahalb#masahalb #adibabdelmassih #القرض_الحسن #القرض_الاورثوذكسي… pic.twitter.com/L7U48Lu0JP — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) July 28, 2025