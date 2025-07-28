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أديب عبد المسيح: نعلن وقف مشروع "القرض الأرثوذكسي"

منذ 32 دقيقة
النائب أديب عبد المسيح

النائب أديب عبد المسيح

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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “اكس”: “بما انو القرض الحسن ممنوع، واحترامًا للعدالة وتطبيق القوانين على الكل بالعهد الجديد، نعلن بكل مسؤولية وقف مشروع “القرض الأرثوذكسي” كمان. العدالة ما بتمشي ع رجل وحدة، وكلنا تحت سقف القانون… مش هيك؟”.

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