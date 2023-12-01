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أربعة "ثوابت فرنسية" حيال الاستحقاق الرئاسيّ.. هل تنطبق على فرنجية؟

منذ ساعة واحدة
سليمان فرنجية وجان إيف لودريان

سليمان فرنجية وجان إيف لودريان

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أكّد مصدر دبلوماسيّ عربي أنّ الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان يعكس، في طروحاته، موقف فرنسا ولم تكلّفه اللجنة الخماسية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومِصر وقطر بتولّي تمثيلها.

وشدّد المصدر ذاته، لصحيفة “الجمهورية” على أربعة ثوابت تتحكّم بمقاربة فرنسا، حيال الاستحقاق الرئاسيّ:

– ألّا يكون المرشح إلى رئاسة الجمهورية فاسدًا.

– أن يكون لديه مشروع اقتصاديّ إصلاحيّ ينسجم مع صندوق النقد الدوليّ.

– أن يكون قادرًا على ترميم علاقات لبنان الخارجية.

– أن يكون منفتحًا على المكونات الداخلية.

وكشف المصدر الدبلوماسيّ العربيّ أنّ فرنسا تعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أحد الذين تنطبق عليهم هذه المعايير، “ونؤيد انتخابه رئيسًا للجمهورية إذا توافرت له الأكثرية المطلوبة، وكذلك لا نمانع في انتخاب قائد الجيش إذا حظي بالدعم الكافي لإيصاله إلى قصر بعبدا”.

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