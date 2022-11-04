الجمعة 10 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 4 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أربع خروقات جوية للعدو الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 3 / 11 / 2022 الساعة 10.40، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى حامات ونفذت طيرانا دائريا فوق كل المناطق اللبنانية، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 11.10 من فوق البحر غرب مدينة بيروت.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وكانت “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة وصولا إلى مدينة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا، وعالية ، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 14.55 من فوق البحر غرب بلدة الدامور. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب وضاح صادق
    نصيحة من وضاح الصادق لباسيل.. "أعد حساباتك"!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    مولوي: مغامرات بثّ الحقد هي مغامرات الفراغ وستسقط حتماً في الفراغ
    وزارة السياحة
    تحذير لوزارة السياحة من تعاطي أعمال السياحة والسفر من دون ترخيص

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
    بالفيديو.. معركة بالأيدي خلال حلقة "صار الوقت"
    مؤسسة كهرباء لبنان
    بالأرقام.. هكذا ستصبح فاتورة الكهرباء في حال تطبيق الزيادة الجديدة!
    نبيه بري
    نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"