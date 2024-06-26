أردوغان: تركيا تقف إلى جانب لبنان.. ونتنياهو مريض نفسي

أكد الرئيس التركيّ رجب الطيب أردوغان، الاربعاء، أنّ “تركيا تقف إلى جانب لبنان، وتدعو دول المنطقة إلى دعمه وسط التوتّرات مع إسرائيل”.

كما أشار أردوغان إلى أنّ “إسرائيل التي حرقت ودمّرت غزة، يبدو أنّها وجّهت أنظارها الآن إلى لبنان، ونُلاحظ تلقيها دعما من الغرب من خلف الستار”.

ولفت إلى أنّ “خطط رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو لتوسعة الحرب في المنطقة ستتسبب بكارثة كبيرة، وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدمويّة”.

وأضاف أردوغان: “نتنياهو مريض نفسي، وسكوت الدول الغربية عليه سيُؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها”.