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أردوغان: تزايد الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان تثير قلقنا بشأن مستقبل منطقتنا

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه “لا يمكن لأي دولة في منطقتنا، بما في ذلك تركيا، أن تشعر بالأمان طالما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، في ظل إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو”.

وأضاف في تصريحات بعد عقد اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي، أن “تزايد الهجمات الإسرائيلية ولغة التهديد ضد لبنان تثير قلقنا البالغ بشأن مستقبل منطقتنا”، وفقًا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس التركي إلى أن “670 ألف شخص عادوا إلى بلداتهم شمالي سوريا التي قمنا بتطهيرها من الإرهاب الانفصالي”، مضيفًا أنه “عندما يتم الانتهاء من المشاريع، سيتم إضافة مليون شخص آخر لها”.

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