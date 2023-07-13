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أرسلان: أين أصبحت الزيارة الرسمية للوفد الوزاري إلى سورية؟

منذ 7 دقائق
طلال ارسلان

طلال ارسلان

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “لا عجب بموقف البرلمان الأوروبي بغالبيته، ولا عجب بموقف المجتمع الدولي والدول المانحة، فهذا الأمر بات معروفاً منذ بداية الأزمة وكيفية تعاطيهم مع ملف النزوح السوري، إنّما ما هو مستغرب اليوم موقف لبنان الرسمي والحكومة اللبنانية، فلولا الوزيرين شرف الدين وحجّار لم نشهد أيّ موقف من الحكومة أو الخارجية اللبنانية، على الرغم من خطورة الأمر وحساسيته!”.

وأضاف: “وبالمناسبة أين أصبحت الزيارة الرسمية للوفد الوزاري إلى سورية؟”.

 

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