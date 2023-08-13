الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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أرسلان: اتّعظوا.. "ما رح يبقى بلد تِحكموا"

منذ 38 دقيقة
طلال أرسلان

طلال أرسلان

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اعتبر رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، على منصّة “إكس”، أنّ “المؤسسة العسكرية تثبتُ عند كل حدثٍ أمني دقيق في البلاد حكمتها في اتخاذ القرار الجريء والحاسم منعًا للفتنة والاقتتال، وفي الكحالة كاد حادث صدفة أن يتحوّل إلى حربٍ مفتوحة، تبدأ من قضاء عاليه ولا نعرف أين تنتهي”.

أرسلان أضاف: “مرّت أيّام قليلة على حادثة أليمة ذهب ضحيتها شابّان نترحم عليهما ونسأل الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وما حصل يُظهرُ أنّ “القصة مش قصة رمّانة القصة قصة قلوب مليانة” للأسف، وهذا نتاج الحتقان اليومي وخطاب الكراهية والتحدي والانقسام المكرّس في لبنان. اتّعظوا من الدول المحيطة وانفتحوا وتحاوروا.. ما رح يبقى بلد تِحكموا”!

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