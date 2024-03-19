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أرسلان: فوز بوتين‬ يشكّل استمراريّةً للسياسة الروسيّة في الشرق الأوسط

منذ 59 دقيقة
طلال ارسلان

طلال ارسلان

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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة “إكس”: “فوز الرئيس الروسي فلاديمير ‫بوتين‬ يشكّل استمراريّةً للسياسة الروسيّة في الشرق الأوسط خصوصاً، والقائمة على مناصرة قضايا الحقّ والوقوف الى جانب الشعوب المظلومة.

نهنّئ الرئيس بوتين، كما الشعب الروسي على تجديد ثقته بمن رفع شأن ‫روسيا‬ وأسقط سياسة القطب الواحد”.

وأظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87 بالمئة من الأصوات بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتجاوزت نسبة المشاركة 77 بالمئة وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله”.

ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة.

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