الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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أرسلان: قتل الإعلاميين وطردهم وجهان لعملة واحدة

منذ 35 دقيقة
طلال أرسلان

طلال أرسلان

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اعتبر النائب طلال أرسلان أنّ “قتل الإعلاميين واستهدافهم المتكرر من قبل العدو، وطردهم أو توقيفهم عن العمل والحدّ من حريتهم من قبل الدول المتحضرة والعظمى، يثبت أنهم وجهان لعملة واحدة”.

أرسلان أضاف عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا: “حين تقوم وسيلة إعلامية عالمية كال BBC بتوقيف الإعلامية ندى عبد الصمد عن العمل بعد قرابة 3 عقود من التزامها وتفانيها في عملها الإعلامي فيها، يمكن التأكد من سياسة الديكتاتورية والهيمنة والكذب التي تمارسها هذه الدول وإعلامها ومنصاتها على التواصل الإجتماعي. كل التضامن مع الإعلامية عبد الصمد”.

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