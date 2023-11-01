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أرسلان: قد يتمّ اختلاق أكاذيب للتخلّص من غوتيريش إثر مواقفه المقدّرة

منذ 44 دقيقة
طلال أرسلان

طلال أرسلان

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أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنّ “مجزرة تلو الأخرى يرتكبها العدو الإسرائيلي، من دون تمييز بين مدني وعسكري، فيقتل الأطفال كما حصل في جباليا بالأمس، وينتقم من الناس بفئاتهم وأعمارهم كافة”.

وأضاف: “وفي وقتٍ يصمت العالم المسمّى “حرًّا” عن المجازر والإجرام في غزة، تبرز مواقف تستحقّ التقدير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولا أستبعد اختلاق حجج وأكاذيب لاستبعاده والتخلّص منه في المرحلة المقبلة”.

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