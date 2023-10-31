أرسلان: لا أحد يركض لفتح حرب عشواء.. ولكن!

شدد النائب طلال أرسلان على أنّ الكيان الصهيوني “يهدد تاريخنا ووجودنا وحاضرنا ومستقبلنا، ويهدد طموحنا ويهدد دولنا ووحدتنا وإسلامنا ومسيحيتنا ويهدد توحيدنا وثقافتنا، وبالتالي لا يمكن أن نقول أنه يمكننا الوصول إلى مصالحة مع هذا العدو”.

أرسلان أشار في كلمة له خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في بلدة القماطية، إلى أنّه “منذ أن وجد هذا الكيان ونحن مهددون يوميًا على كل المستويات وليس في سيادتنا واستقلالنا وحريتنا وديموقراطيتنا، إننا مهددون بلقمة عيشنا، أن نعيش بكرامة ولو على حبة الزيتون. هذا العدو إذا تسنى له قطع الهواء عنا لا يقصّر”.

وأردف قائلًا: “ما يصيب أهلنا في الجنوب يصيبنا في الصميم، إذا بيوتنا لم تسع قلوبنا تتتسع للجميع، نحن ماضينا واحد وحاضرنا واحد ومستقبلنا واحد، لا يوجد أناس تنتصر وأناس تخسر، ما نريده إما ننتصر جميعًا أو نموت جميعًا”، مضيفًا: “وأسمح لنفسي بالتحدث عن المقاومة، حيث أنه لا أحد منا يركض لفتح حرب عشواء، لا أحد منا يركض حتى ينتحر، أما إذا حصل تعدّ علينا من حقنا الطبيعي أن نقاوم وأن نستبسل في قتالنا، وأن نحرر كل شبر أرض من لبنان كما في فلسطين”.

أرسلان أضاف: “لن تقطف المقاومة وحدها ثمار النصر، بل الإسلام والمسيحيون في الشرق سيقطفون أيضًا ثمار النصر، وبالتالي لا وقت للأحقاد والضغينة، الوقت هو للحفاظ على وجودنا ومستقبل أولادنا والحرص على جيش لبنان وعلى أهل لبنان”.