الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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أرسلان: للاحتكام إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة القضائية

منذ 39 دقيقة
طلال أرسلان

طلال أرسلان

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أجرى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان اتصالًا هاتفيًا بكل من رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ورئيس تيّار الكرامة النائب فيصل كرامي والنائب وليام طوق، أعرب خلاله عن استنكاره الشديد للجريمة النكراء التي أودت بحياة الشابين هيثم ومالك طوق.

ودعا أرسلان، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب، أبناء الشمال عمومًا ومنطقة بشرّي على وجه الخصوص، إلى التحلّي بالصبر وتحكيم لغة العقل والاحتكام إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة القضائية والأمنية، والذين يقع عليهم واجب كشف ملابسات الحادثة الأليمة ومحاسبة الفاعلين بالسرعة القصوى.

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