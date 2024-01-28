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أرسلان: محكمة لاهاي تخلّفت عن حماية الفلسطينيّين من الإبادة الجماعية

منذ 43 دقيقة
طلال أرسلان

طلال أرسلان

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اعتبر رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، أنّ محكمة لاهاي ونظام القانون الدولي تخلّفا عن حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.

أرسلان قال عبر منصة “إكس”: “تخلفت محكمة لاهاي ونظام القانون الدولي عن حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية، وذلك بعد “نصف القرار” الذي اتخذ بوقفها في غزة، من دون اتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار والعدوان اليومي، مما يتيح للعدو بالاستمرار بعدوانه ومجازره بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع محاسبة”.

وأضاف: قرار أعطى العالم انطباعًا إيجابيًا بحماية الفلسطينيين “بالشكل”، وأخذ منهم الحماية الفعلية “بالمضمون”.

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