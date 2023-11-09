أرسلان: نأمل أن نشهد مواقف حازمة وقابلة للتنفيذ في القمة العربية

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنّ “المملكة العربية السعودية تستضيف مشكورة القمّة العربية والإسلامية الطارئة في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

أرسلان أضاف: “والأمل في أن نشهد ولو لمرّة مواقف حازمة وموحّدة وصادقة قابلة للتنفيذ، تردع العدو عن عدوانه، ودول الغرب عن دعمها لجرائمه. فإمّا التوصّل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار والمجازر في غزّة أو لا داعي للقمم ولا لجامعة الدول العربية والمواقف الإعلامية والصور. تذكّروا أنّ شعوبكم لن تبقى ساكتة إن بقيتُم”!

المملكة العربية #السعودية تستضيف مشكورة #القمّة_العربية والإسلامية الطارئة في #الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة

والأمل في أن نشهد ولو لمرّة مواقف حازمة وموحّدة وصادقة قابلة للتنفيذ، تردع العدو عن عدوانه، ودول الغرب عن دعمها لجرائمه.

فإمّا… — Talal Arslan (@talalarslane) November 9, 2023