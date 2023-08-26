السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرسلان نعى "سفير الفكر والقلم"

منذ 42 دقيقة
طلال أرسلان

طلال أرسلان

A A A
طباعة المقال

نعى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس” الصحافي طلال سلمان، قائلًا: “يرحل عنّا اليوم سفير الفكر والقلم والاتّزان الصحافي ‫طلال سلمان، المفكّر والكاتب والباحث ونظيف الكف، الذي قضى عمره في مهنة أراد منها منبرًا لقلمه الحرّ، دفاعًا عن القضايا الوطنية والمحقّة بموضوعية ورُقيٍّ وأدبٍ”.

وأضاف: “خسرك لبنان والعالم وخسرناك جميعًا، رحمك الله وأسكنك فسيح جنّاته، تعازيّ الحارة للعائلة الكريمة ولعائلة الصحافة والإعلام اللبناني والعربي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وفد من الأمن العام مع المفتش أول ممتاز توفيق حبيب
    "لفتة مميّزة" من الأمن العام
    لبنان - تعبيرية
    مُخطّط لاغتيالات "خطيرة جدًا".. لبنان ينجو من "الفوضى الكبرى"
    طقس لبنان
    الحرارة إلى الانخفاض.. هل يُودّعنا آب بالأمطار؟

    الأكثر قراءة

    الأمن العام
    الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
    مستشفى المقاصد
    فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
    إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
    فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!