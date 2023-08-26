أرسلان نعى "سفير الفكر والقلم"

نعى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس” الصحافي طلال سلمان، قائلًا: “يرحل عنّا اليوم سفير الفكر والقلم والاتّزان الصحافي ‫طلال سلمان، المفكّر والكاتب والباحث ونظيف الكف، الذي قضى عمره في مهنة أراد منها منبرًا لقلمه الحرّ، دفاعًا عن القضايا الوطنية والمحقّة بموضوعية ورُقيٍّ وأدبٍ”.

وأضاف: “خسرك لبنان والعالم وخسرناك جميعًا، رحمك الله وأسكنك فسيح جنّاته، تعازيّ الحارة للعائلة الكريمة ولعائلة الصحافة والإعلام اللبناني والعربي”.

يرحل عنّا اليوم سفير الفكر والقلم والإتّزان الصحفي#طلال_سلمان المفكّر والكاتب والباحث ونظيف الكف، الذي قضى عمره في مهنة أراد منها منبراً لقلمه الحرّ دفاعاً عن القضايا الوطنية والمحقّة بموضوعية ورُقيٍّ وأدبٍ.

خسرك لبنان والعالم وخسرناك جميعاً، رحمك الله وأسكنك فسيح جنّاته،… pic.twitter.com/2LrrHlJAZO — Talal Arslan (@talalarslane) August 26, 2023