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أرقام إيجابية عن حركة مطار رفيق الحريري الدولي

منذ ساعة واحدة
طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي

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اعتبر رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، أن مطالب موظفين المطار مُحقّة، وأشار إلى أن المعالجة جدية في هذا الإطار.

ولفت الحسن، عبر “صوت لبنان”، إلى الاجتماع مع المصالح الفنية على مدى الأيام الماضية بالتنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي بدوره سينقل مطالب الموظفين إلى الجهات المعنية، الى جانب المتابعة اليومية لرفع بدل الساعات الليلية للموظفين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني، مقابل استمرارهم بالعمل.

كذلك، أكد أن حركة المطار جيّدة مقارنة مع العام الماضي، وأن الأرقام مشجّعة، آملاً أن يكون موسم الصيف واعداً.

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