أرقام خيالية بعدد الإصابات بفيروس كورونا… والأعداد تتخطى الـ5000

سجلت وزارة الصحة العامة 17 حالة وفاة و5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “استمرار مواكبة وزارة الصحة في المناطق كافة”.

وأضاف “لدينا حملات ثابتة مع الترصد الوبائي على قاعدة يومين في الأسبوع في كل محافظة، كما هناك متابعة ميدانية وحملات يومية مع أقضية محددة”.

وقال حسن “نحن مستمرون في واجباتنا ونطلب من المواطنين الحزم في اتخاذ الاجراءات الوقائية”، وتابع “كل ما نقوم به هو لسلامة المجتمع ونتمنى على الجميع التعاون وتقدير جهود فرق الترصد والفرق التطوعية الميدانية”.

وفيما الإقفال العام دخل يومه الثاني واستثناءاته فرضت جدلاً ونقاشاً حول جديتها، واصل فيروس “كورونا” زحفه حاصداً مزيداً من الضحايا، مسجلاً أمس حصيلة قياسية جديدة بالإصابات لامست عتبة الحمسة آلاف إصابة.

وهو ما ينذر بالأسوأ خلال المرحلة المقبلة، بحسب التوقعات التي رسمت للبنان واقعاً خطيراً في حال عدم النجاح في الحدّ من تفشي الوباء القاتل.

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دعت في بيان إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات عبر إرسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صوراً توثق المخالفات أو الإتصال بغرفة عمليات قوى الأمن، مؤكدة أنها ستقوم بملاحقة المخالفين أمام القضاء، وفي حال تكرار المخالفة سيُصار إلى ملاحقتهم أمام النيابة العامة الإستئنافية.

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي رأى أن نسبة الإلتزام في اليوم الأول من الإقفال كانت جيدة جداً، داعياً المحافظين والقائمقامين والبلديات إلى المساعدة على تطبيق التعليمات ومساعدة المواطنين من أجل مصلحة الوطن.

بدوره، أكد وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي مشرفية أن الهدف من الإغلاق السيطرة على الوباء، مشيراً إلى أنه سيجري التقييم الدوري مرتين في الأسبوع، وعلى أساس النتائج على الأرض سيتم زيادة أو خفض الإجراءات.