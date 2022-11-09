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أرقام صادمة عن نسبة الانتحار في لبنان!

منذ 3 دقائق
الرغبة بالانتحار- تعبيرية

الرغبة بالانتحار- تعبيرية

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أشار رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى أوتيل ديو سامي ريشا، إلى أنّ “شخصاً من أصل 4 أشخاص، عرضة للإنتحار في لبنان خصوصاً لمَن هم دون العشرين من العمر”.

وشدّد في حديث لـ”صوت لبنان”، على أنّ “الموضوع النفسي يحتاج إلى عمل دولة بأكملها”.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادّة بدأت في عام 2019 ازدادت حدتها في العام الحالي، ما تسبب بانهيار الخدمات العامة الأساسية في البلاد، في الوقت الذي تتحمل فيه الفئات الفقيرة العبء الأكبر للأزمة في بلد ترتفع فيه “تكلفة كل شيء” بشكل يومي.

ويبدو أن الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية بدأت معالمها تتجسد بنوع آخر من المأساة، مع تسجيل حالات الانتحار ارتفاعاً ملحوظاً في بلد الـ 4 ملايين نسمة.

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