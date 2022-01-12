أرقام "غير مبشرة".. المؤشرات الأمنية في لبنان لعام 2021 خطيرة جداً!

نشرت الدولية للمعلومات تقريراً مفصلاً أشارت فيه إلى ارتفاع كبير وخطيرا في حوادث السرقة وسرقة السيارات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 .

وأوضح التقرير أن حوادث السرقة ارتفعت بنسبة 134% وسرقة السيارات بنسبة 23%. وتراجعت حوادث القتل بنسبة 1.9% والانتحار بنسبة 5.3% واستقرت حوادث السير اذ لم ترتفع الا بمقدار 3 حوادث فقط.

السرقة: ارتفاع بنسبة 134%

وصل عدد جرائم السرقة التي سجلت في العام 2021 الى 5,940 جريمة وهناك حالات لم يتم ابلاغ قوى الامن الداخلي بها) مقارنة بـ 2,536 جريمة في العام 2020 بارتفاع مقداره 3,404 جريمة ونسبته 134.2%. وفي مقارنة مع العام 2019 ترتفع النسبة الى 269%.

جدول يبين جرائم السرقة خلال الاعوام 2019- 2021 وخلال شهري كانون أول 2020- 2021.

سرقة السيارات: ارتفاع 23.5%

وصل صافي عدد السيارات المسروقة (بعد استعادة عدد من السيارات المسروقة) في العام 2021 الى 1,314 سيارة مقارنة بـ 1,064 سيارة في العام 2020 بارتفاع مقداره 250 سيارة ونسبته 23.5% وفي مقارنة مع العام 2019 فقد ارتفع بنسبة 155.6%

جدول يبين صافي عدد السيارات المسروقة خلال الاعوام 2019- 2021 وخلال شهري كانون أول 2020- 2021.

جرائم القتل تراجع نسبة 1.9%

تراجعت بشكل طفيف جرائم القتل وبلغت 205 جرائم مقارنة بـ 209 جرائم في العام 2020 بتراجع بـ 4 جرائم ونسبته 1.9%. ولكنه رقم كبير ومرتفع مقارنة بالعام 2019 حيث سجل 109 جرائم أي بارتفاع خلال الاعوام 2019- 2021 بلغ 96 جريمة ونسبته 88%.

حوادث الانتحار تراجع 5.3%

وصل عدد حوادث الانتحار في العام 2021 الى 142 حادثة مقارنة بـ 150 حادثة في العام 2020 بتراجع 8 حوادث ونسبته 5.3%. وهذه الحوادث تراجعت عما كانت في العام 2019 حيث بلغت 170 حادثة.

حوادث السير

بلغ عدد حوادث السير 3,132 حادث سير مقارنة بـ 3,129 حادث سير في العام 2020 بارتفاع 3 حوادث فقط. وارتفعت ايضاً اعداد القتلى بينما تراجعت أعداد الجرحى. وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي.

جدول يبين حوادث السير وأعداد القتلى والجرحى الناتجة عنها خلال العامين 2020- 2021.