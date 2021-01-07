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في اليوم الأول على الإقفال… أرقام قياسية بعدد الإصابات بكورونا

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 6:28 مساءً
لبنان التعبئة العامة

لبنان التعبئة العامة

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في اليوم الثاني على التوالي، سجلت وزارة الصحة العامة رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت 16 حالة وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا.

وبدأ لبنان اليوم الخميس، إغلاقًا عاما لمدة 25 يومًا للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما سجلت الإصابات رقمًا قياسيًا جديدًا في الدولة المتوسطية الصغيرة، وأرهق ارتفاع حالات الإصابة قطاع الرعاية الصحية.

وهذا هو الإغلاق الثالث في لبنان منذ الإعلان عن الحالة الأولى للإصابة في أواخر فبراير. وبموجبه ستغلق معظم الشركات، ويحد الإغلاق من حركة المرور من خلال فرض قاعدة اللوحات الفردية والزوجية لتناوب أيام السير. كما أن الإغلاق يقلل من عدد الرحلات الجوية في المطار الدولي الوحيد في البلاد.

واعتبارًا من اليوم الخميس، سرى حظر التجول يوميًا من 6 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا ويستمر حتى 1 فبراير.

توازياً، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن الوضع خطير ونعمل على رفع جهوزية المستشفيات الحكومية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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