أرقام "كورونا" إلى انخفاض إضافي في لبنان اليوم... إليكم التفاصيل

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 8 حالات وفاة و319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يبشّر بأخبار سارة جراء الانخفاض الملحوظ الذي يشهده لبنان.

وفي ظل عودة الحياة إلى شبه طبيعتها، بعد بدء انحسار موجة وباء كورونا التي فتكت بلبنان مطلع هذا العام، لفت الاختصاصي في الأمراض الجرثومية، ورئيس اللجنة الوطنية للإدارة اللقاح ضد كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، إلى أن “المؤشرات الوبائية إيجابية”، موضحاً أن لبنان انتقل من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة الأقل خطورة. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سنصل إلى المرحلة الثانية خلال أسابيع قليلة. وهذا الأمر يساعد على تخفيض القيود في لبنان وتسهيل سفر اللبنانيين إلى الخارج.

لكنه أوصى بالاستمرار في وضع الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، رغم وجود “دراسة أميركية لمركز مراقبة الأمراض ومكافحتها في أميركا، بعدم الزامية الكمامة لمن اخذ جرعتين من اللقاح. فلبنان يصر على اتخاذ الاجراءات الوقائية بانتظار تحقيق مناعة مجتمعية أكبر، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية”.

في ما يتعلق بحملة التلقيح، غابت أعداد الملقحين عن تقرير الوزارة، بسبب عطلة نهاية الأسبوع، لكن وفق أرقام منصة التفتيش المركزي، تسجل 8456 شخصاً جديداً، على المنصة، ليصبح إجمالي المسجّلين عليها نحو مليون و433 ألف شخص، ما نسبته 21 في المئة من إجمالي عدد السكان، منذ إطلاق الحملة.

أما على صعيد حملة التلقيح، حسب الفئات العمرية، فوصل عدد الأشخاص فوق 75 عاماً، الذين تلقوا اللقاح إلى نحو 215 ألفاً، ونحو 463 ألفاً تحت سن 75 عاماً. وبلغ عدد الجرعات المنفذة حتى اليوم، نحو 678 ألف جرعة، منها نحو 530 ألف جرعة فايزر، ونحو 86 ألف جرعة أسترازينيكا، ونحو 54 ألف جرعة سبوتنيك، ونحو 6 آلاف جرعة سينوفارم.