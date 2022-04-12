الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرقام لوحات آليات مميزة للبيع في المزاد

12 - أبريل - 2022
أرقام سيارات مميزة

أرقام سيارات مميزة

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن طرح أرقام لوحات اليات مميزة مصنفة ضمن الفئات (4,1 – 5,1 – 6,1 ) للبيع في المزاد العلني.

وأعلن رئيس لجنة اجراء المزادات العلنية لبيع ارقام لوحات الاليات المميزة العقيد مروان الرافعي الارقام المميزة على الشكل الآتي:

رقم اللوحة Y/4444 بدل الطرح 27,000,000 ل.ل.
رقم اللوحة M/66666 بدل الطرح 20,000,000 ل.ل
رقم اللوحة Y/111111 بدل الطرح 13,500,000 ل.ل.

تعقد جلسة لبيع هذه الارقام المميزة في القاعة العامة في مبنى بلدية الجديدة- البوشرية- السد، في تمام الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/5/2022.

على من يرغب بشراء رقم من الارقام المميزة المعروضة للبيع ان يتقدم بطلب من أمين سر اللجنة أيمن عبد الغفور (رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات) في مكتبه في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة في مهلة اقصاها الساعة الخامسة والنصف من يوم الاثنين في 9/5/2022 شخصيا او بواسطة وكيله القانوني.

    المزيد من أخبار لبنان

    إضراب
    رابطة موظفي الإدارة العامة: مستمرون في الإضراب حتى تحقيق المطالب
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: السلع الغذائية والدوائية لن تتأثر بهذا القرار!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟