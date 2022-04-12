أرقام لوحات آليات مميزة للبيع في المزاد

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن طرح أرقام لوحات اليات مميزة مصنفة ضمن الفئات (4,1 – 5,1 – 6,1 ) للبيع في المزاد العلني.

وأعلن رئيس لجنة اجراء المزادات العلنية لبيع ارقام لوحات الاليات المميزة العقيد مروان الرافعي الارقام المميزة على الشكل الآتي:

رقم اللوحة Y/4444 بدل الطرح 27,000,000 ل.ل.

رقم اللوحة M/66666 بدل الطرح 20,000,000 ل.ل

رقم اللوحة Y/111111 بدل الطرح 13,500,000 ل.ل.

تعقد جلسة لبيع هذه الارقام المميزة في القاعة العامة في مبنى بلدية الجديدة- البوشرية- السد، في تمام الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/5/2022.

على من يرغب بشراء رقم من الارقام المميزة المعروضة للبيع ان يتقدم بطلب من أمين سر اللجنة أيمن عبد الغفور (رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات) في مكتبه في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة في مهلة اقصاها الساعة الخامسة والنصف من يوم الاثنين في 9/5/2022 شخصيا او بواسطة وكيله القانوني.