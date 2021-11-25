أرقام مهمّة.. إليكم تفاصيل توزّع المغتربين المسجلين لانتخابات 2022

نشرت “الدولية للمعلومات”، تقريراً مفصلاً عن كيفية توزع المغترين المسجلين للانتخابات النيابية في 2022، وجاء فيه:

“بدأ في الأول من شهر تشرين الأول 2021 تسجيل اللبنانيّين المقيمين في الخارج للإقتراع في انتخابات العام 2022، وانتهى التسجيل، كما ينصّ القانون في 20 تشرين الثاني 2021، حيث وصل عدد المسجّلين إلى 244442 ناخباً مقارنةً بـ 92180 في العام 2017.

تبلغ الزيادة عن الدورة الماضية 152262 ناخباً، ونسبتها 165%، أما عدد المقترعين فقد وصل حينها إلى 46799 مقترعاً.

وبانتظار يوم الانتخاب لمعرفة كم سيقترع من الناخبين المسجّلين في الخارج، وإن كان سيُحدث اقتراع الخارج تعديلاً في النتائج، تبيّن أنّ النسبة الأكبر من المسجَّلين بلغت 30.6% وكانت في قارة أوروبا، وفقاً لـ”الدوليّة للمعلومات”.

وسجّل الناخبون في أميركا الشماليّة وأوروبا وأفريقيا نسبة 80% من الناخبين المسجّلين.

وارتفعت أعداد الناخبين بشكل كبير في الأيام الخمسة الأخيرة قبل انتهاء مهلة التسجيل وبلغ عددهم حوالي 79 ألفاً، أي 32% من إجمالي المسجّلين.

ورغم الأعداد الكبيرة للبنانيين في أميركا اللاتينيّة، إلاّ أنّ عدد المسجَّلين منهم بلغ 6350 ناخباً فقط، تبعاً لـ”الدوليّة”.

وانطلاقاً من أنّ أعداد الناخبين المسجّلين في دول الإغتراب قد ارتفعت إلى 244 ألفاً وهو رقم كبير مقارنة بالعدد المسجّل في العام 2017، فإنّهم لا يشكلون سوى نسبة 25% من إجمالي المقيمين في الخارج، والذين يحق لهم الاقتراع والمقدَّر عددهم حوالي 970 ألف.