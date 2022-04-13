أرقام "مُخيفة" لارتفاع نسبة جرائم القتل والسرقة في لبنان!

نشرت “الدولية للمعلومات” تقريراً تحت عنوان: “القتل والسرقة بين الرقم والخيال قبل الانتخابات”.

وجاء في التقرير: “يكثر المسؤولون من التصريحات مشيرين فيها إلى تراجع في عدد جرائم القتل والسرقة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، ولكن الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تؤكد خلاف ذلك مع ارتفاع في عدد جرائم السرقة والقتل خلال هذه الفترة وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي”.

وتابع، “فخلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ارتفعت جرائم سرقة السيارات بنسبة 26.2% وجرائم السرقة بنسبة 21.2% والقتل بنسبة 15%”.

وأشار التقرير إلى أنه “في مقارنة مع الأشهر الثلاث الأولى من العام 2019 نتبيّن ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 306%”.