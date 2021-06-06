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أزمات لبنان تتوالى… انقطاع الانترنت أصبح جدياً

6 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 6 - يونيو - 2021 8:13 مساءً
الإنترنت في لبنان

الإنترنت- تعبيرية

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أعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية في حديث تلفزيوني أن انقطاع الانترنت أصبح جدياً، وقال: “الهدف من تغريدتي صباح اليوم إطلاق آخر جرس انذار”.

وأكد كريدية صباحاً ان الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لأوجيرو، وزيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي ايضا.

واوضح أن “استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا امكانية اوجيرو بتقديم الخدمات. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد”.

ويخشى مراقبون من أن يخيم الظلام على لبنان خلال أيام، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر نقد أجنبي للاستيراد، ضمن أزمة اقتصادية حادة. وقال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان إن المخزون الحالي من وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي 9 أيام فقط.

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