الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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أزمات متلاحقة.. لبنان الثاني على مستوى العالم في "تضخم الغذاء"

منذ 7 دقائق
سوبرماركت - تعبيرية

سوبرماركت - تعبيرية

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احتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً ضمن لائحة الدول الأكثر تضخما من حيث الغذاء عالميا، إذ بلغت النسبة 280%، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل وغيرها.

ووفقا لحساب World of Statistics الرسمي على منصة “X”، فإن المراتب العشرة الأولى من حيث تضخم أسعار الغذاء، تصدرتها الدول التالية: فنزويلا (414%)، وفي المرتبة الثانية لبنان (280%)، الأرجنتين (117%)، مصر(102%)، تركيا (68.4%)، تركيا(60.72%)، باكستان (39.52%)، إيران (37.1%)، نيجيريا (25.25%)، وهنغاريا (22%).

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