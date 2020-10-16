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أزمة الطوابع مجدداً.. والمخاتير يرفعون الصوت: الخاسر الأكبر هو المواطن

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2020 11:38 صباحًا
محافظة لبنان الجنوبي

محافظة لبنان الجنوبي

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تشهد محافظة لبنان الجنوبي ارتفاع وتيرة أزمة فقدان طوابع فئة الالف ليرة لبنانية القديمة الجديدة، ويعمل المخاتير في سرايا صيدا على تسيير معاملات المواطنين عبر استخدام طوابع من فئة 100 و250 ليرة كبديل وحل مؤقت عن فئة الالف المفقودة التي تنذر كميات توافرها المحدودة في الأيام القليلة المقبلة بتوقف المخاتير عن إنجاز المعاملات لطالبيها وتعطيل متطلبات شؤونهم الرسمية، اذا لم يتم وضع حل جذري لهذه الأزمة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

واكد رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر، في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، “أن أزمة فقدان طوابع فئة الالف في عملنا كمخاتير لا تؤثر علينا، لان طوابعنا موجودة معنا، انما الخاسر الأكبر هو المواطن الذي تتوقف أموره الحياتية بفعل فقدان طابع فئة الالف ليرة الخاصة بمعاملاته”.

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