أزمة الدواء والمستشفيات.. بوادر الحل مطلع الأسبوع

أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان المستشفيات لن تمتنع عن استقبال المرضى، بل هناك أدوية ومستلزمات لم تعد موجودة والوكيل يفرض علينا ان ندفع ثمنها نقدا.

ورأى هارون أن ما صدر عن مصرف لبنان حول تأمين الأموال نقدا للمستشفيات لدفع ثمن المستلزمات الطبية لم يأت على ذكر الأدوية وهو بالتالي غير واضح، مشيراً الى اعتقاده أن المشكلة لم يتم حلها حتى الآن.

وشدد، في تصريح للـLBCI، على أن المسؤولية لا تقع على المستشفيات بل على تعميم مصرف لبنان وجزء من المسؤولية هي على المستوردين، مؤكداً أن المستشفيات لا تمتنع عن اعطاء الدواء بل ان الدواء غير موجود لديها.

من جانبه أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن صوت نقيب المستشفيات وصل معتبراً أن تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف أمس ايجابي.

وشدد حسن على أن تهديد اللبنانيين بوقف استقبالهم من قبل المستشفيات أمر غير مقبول، لافتاً الى أن “القطاع الاستشفائي يجب أن لا يتزعزع من الناحية المالية.” وكشف أن نتائج ما قالته المصارف وسلامة يجب أن تظهر ابتداء من الاثنين ونحن نتابع هذا الأمر.