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أزمة الصيدليات سياسية بامتياز والانفجار قريب

5 - يوليو - 2021
صيدلية

صيدلية

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أكد ​نقيب الصيادلة​ ​غسان الأمين​ أن “الإنفجار قريب بموضوع الصيدليات، لأنه وصل الى المرحلة الأخيرة”، لافتاً إلى أن “80% من الصيدليات التي لم تقفل لم يعد بإمكانها التحمل”.

وخلال حديث إذاعي، شدد الأمين على أن “​نقابة الصيادلة​ ترفع الصوت وليست السلطة التنفيذية”. ورأى أن “الأمور لا تعالج بطريقة عادلة”، لافتاً إلى أنه “على الدولة أن تستمر بدعم الدواء”.

وأوضح أن “المطلوب فصل موضوع جعالة الصيدلي عن سعر الدواء”، مشيراً إلى أن ” الأزمة سياسية بإمتياز، و​وزارة الصحة​ هي التي تحدد الأولويات في موضوع الدواء”. ولفت الى “ضرورة معرفة المبلغ الموجود في مصرف لبنان”. وشدد على أنه “يجب أن ننجح في موضوع الأولويات ولا بد من مواجهة الأمر الواقع بحكمة”.

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