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أزمة الكهرباء إلى الحل؟

7 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 2:06 مساءً
انقطاع التيار الكهربائي في غزة

انقطاع التيار الكهربائي في غزة

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أرسل اليوم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
يأتي ذلك بعد طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير المالية البحث في تأمين تمويل لمؤسسة كهرباء لبنان بالعملة الأجنبية، وبعد تواصل وزني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ووافق الرئيس عون على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات وبالتالي فإن أزمة الكهرباء الى انفراج.

ووقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الكتاب الذي أرسله وزير المال إلى رئاسة الحكومة المتعلق بطلب الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

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