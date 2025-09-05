الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
أزمة المياه على طاولة اتحاد بلديات كسروان – الفتوح

منذ ساعة واحدة
عقد اجتماع في مقر اتحاد بلديات كسروان -الفتوح في جونية للبحث في أزمة المياه التي تواجهها منطقة كسروان الفتوح وكيفية معالجتها والتخفيف من شدّتها على أبناء المنطقة.

وأوضحوا محاولتهم وضع خطة بمساعدة كل فاعليات المنطقة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للمساهمة بتامين اكبر قدر ممكن من المياه للمواطنين في فترة الجفاف.

واشاروا إلى أنّ “الخطة شاملة تتضمن حفر آبار ارتوازية ووضع مولدات كهربائية إضافية بالتصرف كي نستطيع سحب ونقل المياه إلى المواطنين”.

ولفتوا إلى وجود خطط قصيرة المدى لتامين المياه بشكل أفضل للمواطنين، وخطط اخرى طويلة الأمد، و”المقضود بالمدى القصير حفر الابار الارتوازية وصيانة او تجهيز بعض الابار المحفورة سابقًا إضافة إلى مشاريع كبيرة مثل حفر آبار جديدة وتامين مسارات جديدة للمياه”.

