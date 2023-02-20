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"أزمة النازحين" بين بو حبيب ومستشارين في الكونغرس الأميركيّ

منذ 39 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع عدد من المستشارين في الكونغرس الأميركي، في موضوع النازحين السوريين والتحديات التي يواجهها لبنان في كل المجالات، وكيفية مساعدة الولايات المتحدة للبنان. كما تطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

بو حبيب التقى أيضًا سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومشروع القرار المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا.

واستقبل بو حبيب سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولم، وتم البحث في العلاقات الثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان نتيجة النزوح السوري.

وبحث بوحبيب العلاقات الثنائية مع القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في بيروت كاميلا نيكلس.

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