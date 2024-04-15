أزمة النزوح وتداعياتها بين بو حبيب وسفيري فرنسا واميركا

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير فرنسا هيرفي ماغرو ثم سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون، حيث شدد على أهمية الاستقرار في الجنوب لا سيما بعد التطورات الاخيرة التي عاشتها منطقة الشرق الاوسط. كما تم التباحث بآخر مستجدات أزمة النزوح وتداعياتها، والمواقف الاوروبية والدولية منها.

كما تلقى اتصالا من وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ حيث توافق الطرفان على أهمية وقف التصعيد والاعمال العسكرية، لا سيما في ضوء التطورات الاخيرة، ورحب الوزير النمساوي بزيارة نظيره اللبناني الى النمسا مطلع أيار القادم لاستكمال المباحثاث وتبادل الافكار ووجهات النظر حول ما يجري في المنطقة، والوضع في جنوب لبنان.