أزمة النقل والطرقات محور بحث بين حمية وطليس

بحث وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في الوزارة، مع رئيس اتحادات ونقابات النقل البري، ومسؤول الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة “أمل” بسام طليس​، في مواضيع عدة يعنى بها قطاع النقل العام البري، إضافة إلى الإنماء والطرقات والأشغال في محافظتي بعلبك_الهرمل والبقاع، وكيفية تعزيز مراكز جرف الثلوج.

طليس أثنى على “عمل الوزير وما يقوم به تجاه المرافق العامة التابعة للوزارة، وكيفية تأمين مستحقات العمال الموسيمين والمستلزمات الضرورية لمراكز جرف الثلوج وتنظيف مجاري الأنهر وصيانة الطرقات التي يعتبرها حمية من أولويات الوزارة، رغم الإمكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان”، منوهاً بـ”المبادرات الشخصية التي يقوم بها حمية”.

كما أضاف أنّه “تم النقاش في نقاط عدة تهم قطاع النقل العام وتساعد على التخفيف من أزمة النقل”.