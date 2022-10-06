أزمة ترسيم الحدود البحرية.. الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد!

تصاعدت حدة التوتر في التصريحات بين لبنان وإسرائيل، على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه للتعديلات التي طلبها لبنان وقدمها للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين.

وفي جديد التطورات، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجيش بأن يكون “على أهبة الاستعداد” خشية تفاقم الأوضاع الأمنية في ظل التطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غانتس وجه الجيش “باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طارئ على الحدود الشمالية مع لبنان، وبأن يكون على أهبة الاستعداد”.

وفي وقت سابق من اليوم، رفضت إسرائيل تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن “إسرائيل تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء، ورئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها، وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها”.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكستين وقدمها إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.

تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه لبنان إلى أي مؤشر على انفراجة لأزمته الاقتصادية المتفاقمة، كما تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس ميشال عون إلى ضمان حقوق الغاز قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر، بحسب مصادر سياسية.