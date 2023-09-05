أزمة جديدة تطال مطار رفيق الحريري الدولي.. ماذا في التفاصيل؟

صدر عن نقابة الموظفين والعاملين في الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت LBACC، بيان ذكر أنه “بتاريخه، عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت جلسة طارئة برئاسة رئيس النقابة وحضور الأعضاء، ناقش خلالها آخر التطورات المتعلقة بانتقال استثمار المطاعم والكافيتريات في المطار إلى مستثمر جديد، لا سيما موضوع استمرارية عقود العمال الجارية لحظة إعطاء المستثمر الجديد أمر المباشرة بالاستثمار. حيث صدر البيان الآتي:

– يدعو المجلس التنفيذي مدير عام الطيران المدني بالتكليف في المطار بإعطاء الأولوية لإنجاز ملف استمرارية عقود العمال لحوالي مئتي عامل وموظف، والتي مضى على المطالبة بها حوالي الشهر والنصف من دون أية نتيجة قبل الانشغال بكيفية إعطاء مساحات جديدة للمستثمر الجديد.

– إن المجلس التنفيذي للنقابة يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات الرسمية المعنية في المطار ويدعوها إلى القيام بواجباتها بدل الانشغال بأمور مشبوهة قد تفضي إلى تداعيات سلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي لعدد كبير من العمال والمستخدمين.

– يرفض المجلس التنفيذي رفضًا قاطعًا إلزام العمال والمستخدمين بتوقيع عقود عمل جديدة، أو ممارسة سياسة التأجيل تجاههم ووضعهم على لوائح الانتظار بحجة عدم توافر أو جهوزية الأقسام التي من المفترض مزاولة عملهم فيها، لا سيما وأن هناك عددًا كبيرًا من العمال والمستخدمين لم يتم التواصل معهم لغاية تاريخه، فيما ما زال عدد آخر ينتظر جهوزية الأقسام المشار اليها أعلاه، وفقًا لما تم إبلاغهم به من قبل المستثمر الجديد، من دون أي مورد وفي ظل أوضاع إقتصادية ومعيشية ضاغطة.​​

– إن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمين وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت إذ يصدر بيانه هذا، يدعو الجهات المعنية في المطار إلى حزم أمرها مع المستثمر الجديد وإلزامه بتنفيذ موجباته وفقًا لما نصت عليه المادة 60 من قانون العمل والفقرة الخامسة من المادة 37 من دفتر الشروط، ويؤكد وقوفه الدائم والتام إلى جانب العمال والمستخدمين في نيلهم لحقهم في استمرارية عقود عملهم دون اية مواربة او مزاجية او استنسابية ويعلن عن عقد اجتماعات مفتوحة لهذه الغاية وعن اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الآيلة إلى احقاق الحق في هذا المجال وذلك وفقًا لما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

– ختامًا يتوجه المجلس التنفيذي إلى كافة الهيئات النقابية والعمالية وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل الجوي والنقابات العمالية في المطار لمواكبة تحركاته والتكاتف والتضامن معه في مواجهة ما يتعرض له عمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت من ظلم ومساس بلقمة عيشهم”.