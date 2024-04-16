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أزمة جديدة تُحلق في الأفق.. ماهي؟

منذ 12 دقيقة
علم لبنان

علم لبنان

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حذّر عدد من الصناعيين رفيعة المستوى من اقتراب أزمة إسمنت في الأسابيع القادمة، حيث يشير مصدر صناعي إلى نفاد الكميات المخزنة لدى المعامل وسط تراجع نشاط قطاع البناء.

هذه التطورات تنذر بانقطاع الإمدادات في ظل صعوبة إعادة الإنتاج بسبب الشروط المحددة من وزارة البيئة، التي تتضمن متطلبات بيئية تتسبب في تكاليف مالية غير معلومة بعد.

وفقًا للمصدر، فإن تلك الشروط البيئية تمثل عقبة كبيرة أمام عمليات الإنتاج، خاصةً فيما يتعلق بمتطلبات التعويض البيئي التي من المتوقع أن تفرض عبئًا ماليًا على المعامل دون تحديد حجم هذه التكاليف بشكل واضح.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول تسوية تتيح عودة عمليات الإنتاج، في محاولة لتفادي تفاقم أزمة الإمدادات المتوقعة في سوق الإسمنت.

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