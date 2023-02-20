أزمة خطيرة.. مياه الصرف الصحي وتكدّس للنفايات في الشوارع!

تعاني بلدة كفررمان من مشكلة تسرّب مياه الصرف الصحي في بعض الشوارع، إضافة إلى أزمة نفايات مستمرة تتكدس في الساحات والشوارع العامة، وما يرافق ذلك من مشاكل صحية وبيئية تصيب الأهالي من جراء الروائح الكريهة المنبعثة، وخصوصًا مع تفاعل مياه الأمطار مع عصارة النفايات وتسربها إلى الحقول الزراعية وغيرها.

وناشد الأهالي محافظ النبطية حسن فقيه “معالجة هذه الكارثة البيئية” التي يعانون منها، حيث تزداد الحالات السرطانية بين المواطنين في البلدة، فمشكلة تسرب الصرف الصحي عند جادة نبيه بري ومحيط سوق التوفير، أمر لا يمكن السكوت عنه وهي تتفاقم يومًا بعد يوم، والمطلوب معالجة سريعة لما تسببه من مشاكل بيئية روائح، إضافة إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لمشكلة تكدس النفايات في البلدة، حيث يشكل هذا المسلسل الخطير أزمة حقيقية، من جراء الروائح والحشرات المنبعثة من النفايات التي تتكدس في الشوارع والساحات، ولا يوجد من يرفعها قبل الحاق الضرر بالأهالي”.