الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة خطيرة.. مياه الصرف الصحي وتكدّس للنفايات في الشوارع!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 20 - فبراير - 2023 6:04 مساءً
مطالبات بضرورة إيجاد حلّ جذري لمشكلة النفايات

مطالبات بضرورة إيجاد حلّ جذري لمشكلة النفايات

A A A
طباعة المقال

تعاني بلدة كفررمان من مشكلة تسرّب مياه الصرف الصحي في بعض الشوارع، إضافة إلى أزمة نفايات مستمرة تتكدس في الساحات والشوارع العامة، وما يرافق ذلك من مشاكل صحية وبيئية تصيب الأهالي من جراء الروائح الكريهة المنبعثة، وخصوصًا مع تفاعل مياه الأمطار مع عصارة النفايات وتسربها إلى الحقول الزراعية وغيرها.

وناشد الأهالي محافظ النبطية حسن فقيه “معالجة هذه الكارثة البيئية” التي يعانون منها، حيث تزداد الحالات السرطانية بين المواطنين في البلدة، فمشكلة تسرب الصرف الصحي عند جادة نبيه بري ومحيط سوق التوفير، أمر لا يمكن السكوت عنه وهي تتفاقم يومًا بعد يوم، والمطلوب معالجة سريعة لما تسببه من مشاكل بيئية روائح، إضافة إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لمشكلة تكدس النفايات في البلدة، حيث يشكل هذا المسلسل الخطير أزمة حقيقية، من جراء الروائح والحشرات المنبعثة من النفايات التي تتكدس في الشوارع والساحات، ولا يوجد من يرفعها قبل الحاق الضرر بالأهالي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بنك سوسيته جنرال
    بنك SGBL يحذر: تجاوزات القاضية عون باتت تهدد أسس الاستقرار الوطني
    إضراب
    نقابة "اوجيرو" تعلن الأربعاء يوم إضراب تحذيري
    النائب زياد الحواط
    زياد حواط: نشهد حفلة جنون مدبرة لتوسيع انتشار "القرض الحسن"

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
    تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)